Arbeidsmarkt Twente raakt over z’n toeren: meer banen, meer vacatures, maar ook meer mensen met pensioen

Beroving op Freshtival, desnoods krijgt zelfs de dief een beloning: ‘Breng de ketting met de as van mijn vader terug’

Miranda Derksen smeekt de dader: „Bezorg me onze ketting terug. Je kunt zelfs een beloning krijgen.” Zaterdag werd haar zoon beroofd van de ketting met een gouden kruisje. In dat kruisje is as van zijn opa verwerkt, Miranda’s vader die in 2003 is overleden.