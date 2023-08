Arnold Bruggink reageert op vonnis arbitragezaak: ‘Wij vinden dit vooral vervelend voor Carel’

En dan wordt opeens het land waar je verblijft binnenge­val­len: dit is wat Twentse Ingrid 55 jaar geleden meemaakte en nooit meer losliet

Haar misschien wel opmerkelijkste verhaal schreef Ingrid Blans een week voor zij als leerling-journalist in dienst kwam bij Dagblad Tubantia. Ze was in augustus 1968 onverwacht getuige van de inval van de Sovjet-Unie in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Over die ongekend spannende dagen maakte ze destijds, op de dag van haar 26e verjaardag, een reportage.