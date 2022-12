Arnoud Odding verlaat zijn ‘gedroomde’ Rijksmuseum en Museumfabriek en gaat zijn huis verven

met video Auto's botsen op kruising in Enschede, weg afgesloten

ENSCHEDE - Op de kruising van de Wethouder Beversstraat met de Zuiderval in Enschede zijn zondagmiddag twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk, de ravage op de weg is groot. Een persoon raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

25 december