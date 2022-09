Auto glijdt van de weg op singel in Enschede

Molen­straat autoluw? ‘Het blijft hartstikke druk, als fietser word je hier finaal van de sokken gereden’

ENSCHEDE - Is de Molenstraat nu eindelijk een autoluwe, rustige fietsstraat? Nee, zegt Gerrit Jan Poolman. Hij kan het weten, want hij kijkt er vanaf zijn balkon op uit. „Het werkt gewoon niet. Het is wachten op ongelukken.”

