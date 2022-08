Auto klem tussen vuilniswagen en paal in Enschede: veel schade, geen gewonden

Parachute­sprin­ger Jochem Stoeten uit Enschede landde in een boom: ‘Doodsangst? Nee, die kwam pas in het ziekenhuis’

Meer dan een uur hing hij onlangs aan zijn parachute in een boom op 7 meter hoogte bij Terwolde. Jochem Stoeten (25) uit Enschede maakte zijn eerste parachutesprong die na een ruwe landing een ongebruikelijke eindbestemming kende. Doodsangst kende hij op dat moment niet. Die volgde later. „Ik was in shock en dacht: straks ben ik er niet meer.”

13 augustus