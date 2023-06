Auto knalt door hekwerk en botst op boom bij hondenveldje in Enschede, één persoon ernstig gewond

Minister zet streep door grote infrastruc­tuur­pro­jec­ten in Twente: ‘Rijk lijkt onbetrouw­ba­re partner’

Het einde van de filevorming en verkeersproblemen op rijksweg A1 tussen de knooppunten Azelo en Buren is voorlopig niet in zicht. Minister Mark Harbers heeft voor onbepaalde tijd een streep gehaald door het miljoenenproject in Twente. Hetzelfde geldt voor de aanpassing van de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen.