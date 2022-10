Auto laten staan, kinderen met de fiets of lopend naar school: ‘Elke kleine vooruitgang is een succes’

Wat doen jullie?

„We beginnen een proef op de basisschool de Sterrenborgh. Daar komen maandag alle kinderen met versierde fietsen en rugzakjes op school, ze fietsen een rondje, er is een toespraak van wethouder Teutelink en de actieweek is geopend. Kinderen uit de laagste groepen komen waarschijnlijk met hun ouders, per fiets.”

Welke actieweek luiden ze met dit ‘fietsfeestje’ in?

„Een week om het fietsen naar school te bevorderen. We vragen de kinderen deze week minimaal drie keer met de fiets naar school te komen. Ze kunnen daar stickers mee verdienen en die plakken ze op een poster in hun klas. Kinderen in de klas met de meeste stickers krijgen aan het eind van de week een fietsbel. Na die week houdt het niet op, we gaan drie weken lang door met een groepschallenge voor de titel Actiefste klas. Daarmee verdienen ze in elk geval eeuwige roem. We doen dit een maand, omdat fietsen naar school pas na vier weken een gewoonte kan worden.”

Waarom wil de gemeente dit zo graag?

„Uit onderzoek blijkt dat 69 procent van de Nederlanders graag wil dat de schoolomgeving veiliger wordt. Maar ook dat automobilisten daaraan het meest kunnen bijdragen. Dat zijn in de buurt van scholen vooral ouders. Die ouders zeggen op hun beurt dat ze hun kinderen het liefst met de auto naar school brengen, omdat dat veiliger is. Het verhaal van de kip en het ei... Dat willen we doorbreken. Ouders zijn daarin bepalend. Kinderen kunnen hun ouders vragen of ze alsjeblieft met de fiets of lopend naar school mogen.”

Heeft Enschede een voorbeeld?

„Bunschoten begon hiermee, wij zijn de tweede gemeente. In Bunschoten werkt het. Wij hebben vooraf een vragenlijst naar ouders gestuurd over hoe ze de kinderen brengen en halen. Dat doen we na afloop van de actie nogmaals. Dan hopen we resultaat te zien. We stellen vooraf geen hard doel, want elke kleine vooruitgang is een succes.”

Volgen er na De Sterrenborgh meer scholen?

„We hopen dat andere scholen zelf het initiatief nemen. Ze hebben de gemeente daar niet bij nodig. Het enige dat een school moet regelen is een voorbedrukte poster en stickers. En enthousiasme.”