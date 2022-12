Auto's en taxibusje botsen tegen elkaar in Enschede

Wie heeft een echte Jan te Wierik aan de muur, met een bijzonder verhaal erachter?

HAAKSBERGEN Het is twintig jaar geleden dat Jan te Wierik op 48-jarige leeftijd overleed. Haaksbergen heeft een grote rol gespeeld in het veel te korte leven van deze veelzijdige kunstenaar die behalve schilder en beeldhouwer ook illustrator, musicus, dichter en schrijver was.

2 december