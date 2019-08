AZ naar Grolsch Veste voor Europa League tegen Antwerp

Ene ambulance uit Groningen schiet andere te hulp na botsing in Enschede

19:09 ENSCHEDE - Een geluk bij een ongeluk bij de botsing tussen een ambulance en een personenauto, donderdagavond in Enschede. Per toeval was er nóg een Groningse ziekenwagen in Twente, die de patiënt met spoed naar het hoge noorden kon brengen.