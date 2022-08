B. uit Enschede steekt plaatsgenoot in wang: ‘Ik had de verkeerde voor me’

Uit in de regio In het spoor van Bannink en Wilmink

De liedjes van componist Harry Bannink en tekstschrijver-dichter Willem Wilmink zitten in het collectieve geheugen van Nederland. Een wandeling door hun geboortestad Enschede is dus een feest van herkenning. Wel even je mobieltje bij de hand houden, als je op pad gaat.

18 augustus