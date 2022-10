Baas Omroep Fryslan wordt directeur van de Reisopera: ‘Nooit gedacht dat ze zaten te wachten op Nina Hiddema’

Met video Griezelen en gillen op de Halloween­ker­mis in het Volkspark van Enschede, maar de attracties zijn wel duurder

ENSCHEDE - Kleurrijke verlichting, knallende muziek en snelle attracties: de herfstkermis is weer terug in Enschede. Met als thema: Halloween. De hele herfstvakantie griezelen in het Volkspark. Toch moeten bezoekers van de kermis dit jaar dieper in de buidel tasten. De stijgende kosten hebben namelijk ook de prijzen voor attracties opgestuwd.

16 oktober