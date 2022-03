Bad Boy Remco D. uit Enschede ontloopt tbs, maar of hij daarmee geholpen is?

Twee weken geleden al werd D. ineens vrijgelaten, als voorloper op het vonnis van de rechtbank. De dakloze D., die zichzelf tijdens zijn rechtszaak omschrijft als ‘bad boy’, kwam vorige zomer meermaals in aanraking met de politie. Het ging om kleine vergrijpen, eten zonder betalen in restaurants in Haaksbergen en Boekelo, het bedreigen van een politieman in Hengelo en wat lichte geweldsdelicten. Omdat er zorgen zijn over de geestelijke gezondheid van D. - hij zou schizofreen zijn - werd besloten hem na het laatste incident vast te houden.