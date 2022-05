Bal waarmee Feyenoord finale speelt deels ontworpen in Enschede: ‘Als ik mijn product straks op tv zie, streelt dat mijn ego’

Met videoENSCHEDE/TIRANA - De Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma heeft een Twents tintje. Sterker, mede in Enschede is het belangrijkste voorwerp van de wedstrijd uitgedacht: de bal. Alexander Mulder van Piri Sport: „Als je je eigen product terugziet op het hoogste niveau, dan streelt dat je ego.”