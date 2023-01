Bandenwissel in Havengebied: Heuver eruit, Gruba erin

De Enschedese vestiging van Heuver sloot vorig jaar de deuren. Het bedrijf opende in september een compleet nieuwe vestiging in Borne: Profile Heuver Twente. De bedrijfsruimte in het Enschedese Havengebied, met een oppervlakte van ruim 1400 vierkante meter, werd te koop gezet.

Gruba Autobanden is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in inzameling, bewerking en verwerking van oude autobanden. Als gecertificeerd inzamelaar zorgt het bedrijf voor een milieuvriendelijke afvoer. Daarnaast is het een auto- en bandenservice in Enschede. Door groei zocht het bedrijf naar extra ruimte, die naast de deur bleek te liggen.