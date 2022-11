Bart (45) uit Enschede vermist, man in overspannen toestand vertrokken

Twents Songschrij­vers Gilde bestaat tien jaar en is een succesnum­mer. Songfesti­val-ster Jeangu Macrooy begon hier

ENSCHEDE - Het is feest, want het Twents Songschrijvers Gilde (kortweg: het Gilde) bestaat tien jaar. Dat wordt gevierd op de plaats waar het begon: het muziekcafé in Metropool in Enschede. De afgelopen jaren veranderde het Gilde het muzikale landschap in Twente drastisch. Met succes. Bijvoorbeeld met zanger Jeangu Macrooy.

