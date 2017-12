Bas Nijhuis in actie voor Serious Request

Video Enschedese kelders opnieuw onder water door zware neerslag

23 december ENSCHEDE - Even lijkt het er op dat het grondwaterprobleem in Enschede tot het verleden behoort. Een tijd lang staan veel kelders droog. Een enkeling meldt op de Facebookpagina Wateroverlast Enschede zelfs anderhalf jaar lang geen water in de kelder te hebben gehad. Echter kwam het juichmoment te vroeg, want het grondwater is terug. En daar speelt de overvloedige neerslag een belangrijke rol in.