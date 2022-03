Bas Worm heeft een van de slimste tuinen van Enschede: ‘ Zo kunnen we de wateroverlast sterk verminderen..’

400.000 euro. Dat bedrag stelt de gemeente Enschede nu jaarlijks beschikbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties die hun tuinen willen aanpassen aan het weer van de toekomst. Of inwoner Bas Worm zijn tuin even wil laten zien? Gewoon ter inspiratie. Tuurlijk, zegt-ie, kom maar langs. „Maar het is wel een gewone tuin, hoor.”

Achter de poort aan de Lammertsweg stuit je direct op zijn compost station en regenton. En dit is nog maar het begin. Een gewone tuin? Bas Worm lacht. „Voor mij wel.” Hij gooit niet met containerbegrippen als klimaatrobuust, slim en duurzaam, maar kan in jip-en-janneketaal uitleggen wat het probleem van Enschede is en waarom we allemaal zo’n slimme tuin zouden moeten willen. Spoiler: het is niet ingewikkeld en hoeft ook zeker niet veel geld te kosten.