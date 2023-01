Bedrijfsbus in Enschede verwoest door brand

Twentse Sanne (36) leeft met een dodelijke hersentu­mor: ‘Elke dag leven alsof het de laatste is, dat hou je niet vol’

ALMELO - Hallo ik ben Sanne en ik heb een hersentumor. De titel van haar boek zegt precies wat er aan de hand is. Na de eerste diagnose zou Sanne Olde Olthof (36) nog wel 65 jaar kunnen worden. Later gaven de artsen haar nog hooguit twintig jaar, en weer een gesprek later, nog maar tien. Dat was drie jaar geleden. Hoe leef je met de aangekondigde dood? „Ik ben er gelukkiger van geworden.”

28 januari