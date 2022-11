Bedrijven zoeken gebouwen om te groeien, maar in Enschede is niks: ‘En zonder een geschikt pand geen groei!’

Deze ongekende prijzengekte van bedrijfsvastgoed is grotendeels weer voorbij. Maar de schaarste aan met name duurzame, energiezuinige kantoren en courante bedrijfshallen in Enschede is er wel degelijk. Nieuw gebouwd wordt er amper, want kavels op de bestaande bedrijventerreinen in de stad zijn vergeven. Alleen de verruiming van het bestemmingsplan voor de Technology Base bij het vliegveld biedt enig soelaas, voor hightechmaakindustrie die zich daar wil vestigen.