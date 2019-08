Belgische fans niet welkom in Enschede: veiligheid in de stad en rond stadion in het geding

Enschedeër Martin Wijnen (53) hoogste baas Koninklij­ke Landmacht

20 augustus ENSCHEDE/BREDA - Martin Wijnen is vanaf volgende week woensdag de hoogste baas van de landmacht. Hij wordt dan in Breda benoemd tot Commandant van de Koninklijke Landmacht, als opvolger van Leo Beulen. De geboren Hattemer (1966), die tegenwoordig in Enschede woont, werd in 2017 al benoemd tot plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten.