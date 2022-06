Benefietactie voor Oekraïense studenten: ‘Sommigen kunnen collegegeld voor Saxion niet betalen’

Vijftig jaar oude liedtekst Willem Wilmink teruggevon­den: ‘Dit is een groot cadeau’

ENSCHEDE - Tot vrijdag had hij nog twijfels, maar nu is hij er zeker van: jazz-kenner en presentator Frank Jochemsen heeft een vijftig jaar oude liedtekst van Willem Wilmink teruggevonden. De tekst met de titel Soms heb je gedroomd is te horen op een geluidsband die hij onlangs aantrof in de kelder van componist Ruud Bos.

14 juni