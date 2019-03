Benoeming Weghorst bij FC Twente moet wachten

Oud-bestuurder Thijs Bennink (80) overleden

12:56 ENSCHEDE - In een verpleeghuis in zijn woon- en geboorteplaats Enschede is maandagmorgen Thijs Bennink overleden. VVD’er Bennink was twaalf jaar lang wethouder in Enschede (1982-1994) en was in de jaren 90 van de vorige eeuw lid van Provinciale Staten en gedeputeerde in Overijssel.