Beoogde coalitiepartijen Overijssel moeten wat wegslikken, maar doorstaan eerste test

Enschedeër schrijft boek over twee vrienden die in de woestijn het leven lieten

Enschedeër Eddy van der Ley (54) heeft een boek geschreven over twee vrienden die een fatale woestijnreis maakten, Heldendaad in de Sahara. De twee kameraden trokken in de zomer van 1993 met een Peugeot door de Sahara, maar tussen de Algerijnse woestijnstad Tamanrasset en de grens met Niger ging het mis door een ongelukkige inschatting van een woestijngids en botte autopech.