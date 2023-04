Beschamende nederlaag FC Winterswijk, DVC’26 wint povere derby van DCS en SDOUC verliest van hekkensluiter

VIERDE DIVISIE B

RKZVC-Juliana’31 RKZVC-Juliana’31 1-3 (0-2). 0-1 Carlito de Zeeuw, 0-2 en 0-3 Jop van Lith, 1-3 Thijs van Ostaijen.

Hekkensluiter RKZVC leed in Zieuwent de achttiende nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Arjen Nijman moet in de laatste zes duels liefst dertien punten inlopen op Silvolde om de nacompetitie nog te bereiken. Silvolde heeft ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld.

Tegen het Maldense Juliana'31 keek RKZVC halverwege al tegen een 0-2 achterstand aan. Invaller Thijs van Ostaijen redde in de 81ste minuut de eer met de 1-3. ,,We hebben een terechte nederlaag geleden, want Juliana'31 was de betere ploeg", vertelde Nijman. ,,Zeker in de eerste helft waren we te angstig en te matig aan de bal.”

Bij RKZVC stond Tim Penterman onder de lat. Hij was de vervanger van Joël Payers, die in de derby tegen Longa'30 (5-1 verlies) drie fouten maakte. Payers zat ook niet op de reservebank. ,,Joel is vrijdag bij het zaalvoetballen geblesseerd geraakt", aldus Nijman.

EERSTE KLASSE D

SDO-FC Winterswijk 4-0 (1-0). 1-0 Jesse van Huisstede, 2-0 Mervelinio Olijfveld, 3-0 Glenn Hemmers, 4-0 Lars Raaijen.

Subtopper FC Winterswijk leed in Bussum tegen het laaggeklasseerde SDO een ontluisterende 4-0 nederlaag en ziet deelname aan de nacompetitie steeds verder buiten beeld raken. Uit de laatste vier wedstrijden pakte de ploeg van scheidend trainer Martijn Beltman (volgend seizoen AZSV) slechts twee punten.

,,Dramatisch was het", stelde Beltman. ,,SDO is vijf keer voor de goal geweest en scoorde viermaal. Wij kregen de eerste twee grote kansen, maar lieten hun in leven. Voor rust ging het nog wel, maar in de tweede helft was het schandalig. Iedereen was slecht, niet een speler uitgezonderd We hebben heel slecht verdedigd.”

Door de slechte serie heeft FC Winterswijk nog maar twee punten meer dan nummer acht TOP Oss.