Bierdrinkende fans helpen FC Twente, showbands niet meer welkom

Dat FC Twente zijn thuiswedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) op vrijdagavond speelde is tevens debet aan die groeiende horeca-omzet. “Ook het restaurant zat op vrijdagavonden voller dan in de seizoenen daarvoor”, aldus algemeen directeur Marcel van der Kraan. Vergroting van de horeca-inkomsten is een belangrijk doel voor de club. De Grolsch Veste was afgelopen seizoen meer dan 1000 keer (gedeeltelijk) verhuurd voor allerlei evenementen.

Af en toe pakt dat ook niet goed uit. Zo wordt het EK voor Showbands volgend jaar niet weer in de Grolsch Veste gehouden. FC Twente heeft het contract met de organisatie ontbonden, nadat de grasmat afgelopen weekeinde werd geruïneerd nadat er urenlang overeen was gelopen door tamboermaîtres, trommelaars en andere muzikanten.

Negentien showbands

Tussen de 700 en 800 muzikanten uit heel Europa, leden van negentien showbands, paradeerden zaterdag over de zoden van de Grolsch Veste. Aan het begin van de avond bleek de grasmat onherstelbaar beschadig. Kosten van een nieuwe, die komende dagen wordt gelegd: circa 100.000 euro.

(De tekst gaat verder onder de video)

Duur leergeld

“Duur leergeld”, zei algemeen directeur Marcel van der Kraan over het echec met het stadiongras. En het was helemaal niet nodig geweest, voegde hij er in alle eerlijkheid aan toe. “Er zaten in dat contract ontbindende voorwaarden. We hadden het evenement zelfs kunnen stilleggen op het moment dat duidelijk werd dat het gras naar z’n grootje zou gaan. Dat is alleen niet gebeurd. Ik hoorde er ’s avonds pas van en toen was het al te laat.”

Meer inkomsten genereren

Van der Kraan wil de schuld echter niet leggen bij medewerkers van de club die wel aanwezig waren en niet ingrepen. “Dat zou flauw zijn. Ik kan mezelf wel voor de kop slaan, dat ik zelf niet in de auto ben gestapt en naar het stadion ben gereden om te kijken hoe het ging. Dat had ik moeten doen.”

Er lag een contract voor vijf jaar met de organisatie van het EK voor Showbands. ,,Dat contract is begin vorig jaar gesloten door de toenmalige directie en iedereen was er blij mee”, zegt Van der Kraan. “Want inkomsten genereren uit het stadion is van groot belang voor de club. Alleen heeft het nu niet goed uitgepakt.”