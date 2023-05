Bij de keel gegrepen en telefoon afgepakt: opnieuw incident in Keolis-trein op lijn Zwolle-Enschede

Toen hij boodschap­pen ging doen, stichtte zij brand in het Enschedese zorgappar­te­ment: ‘De rust is nu terug’

Toen haar vriend weg was om boodschappen te doen, stak zij de rookmelder in brand en ging ze ervandoor. Het liet cliënten in een zorgcomplex in Enschede, waar ‘mensen met een rugzakje’ wonen, zaterdag flink schrikken. Dat de 32-jarige vrouw na het blussen gearresteerd werd is maar goed ook, zeggen bewoners. „Een week eerder scheurde ze mijn bijbels doormidden.”