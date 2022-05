geef me duiding Moordenaar van Shadi Saker uit Enschede krijgt in hoger beroep lagere straf, maar moet net zo lang zitten

ENSCHEDE - Dennis B. (44) uit Enschede is in hoger beroep tot 13 jaar en 4 maanden celstraf veroordeeld voor de moord op stadgenoot Shadi Saker. Eerder werd hij door de rechtbank tot 17 jaar veroordeeld. Toch is de netto tijd die hij achter tralies moet doorbrengen gelijk. Hoe zit dat?

