Bijzondere duels voor korfballers NRC’22 en NKC’51

Strafzaak tegen Enschedeër (43) flink uitgekleed, 36 maanden cel geëist voor een hennepkwe­ke­rij

Een waslijst aan beschuldigingen had het OM verzameld tegen Mike van den T. uit Enschede. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie en 21 hennepkwekerijen aansturen in onder andere Enschede, Hengelo en Losser. In de rechtbank zette de officier flink het mes in die aanklacht. Hij eiste 36 maanden cel voor een hennepkwekerij, wapenbezit, een partij oxycodon-pillen en illegaal vuurwerk.

9 september