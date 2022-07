Binnen een jaar nieuwe wijk uit de grond gestampt: Enschede krijgt er 200 woningen bij, ‘tijdelijk’ voor dertig jaar

Gloednieuw festival in hartje Enschede: ‘Bijna te mooi om waar te zijn’

ENSCHEDE - Het mag nu al een blijvertje heten. Het gloednieuwe festival ‘In het Volkspark’ is nog maar net begonnen of iedereen voelt: dit is uniek. En dan moeten BLØF en Chef’Special het hoofdpodium nog bestijgen...

9 juli