Binnenkijken bij ‘Bij Jacob’: de nieuwe hotspot in Lonneker na indrukwekkende metamorfose vroegere Savenije

met video Deze Twentse vintage-caravans zijn een hit in heel Nederland: ‘Op de camping heb je altijd vrienden’

Stokoude caravans omtoveren tot luxe reispaleisjes, Erik Baas (34) uit Hengelo is er expert in. De vintage caravans van de Tukker zijn, na een moeilijke start, gewild in heel Nederland en daarbuiten. Wat is zijn geheim? „Als je hiermee de camping op rijdt, zit je nooit zonder vrienden.”