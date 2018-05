Binnenstad Enschede en Grolsch Veste blijven risicogebieden

Groen licht voor woningen in Huishoud­markt Slot

9:11 ENSCHEDE - Het heeft even geduurd, maar nu ligt er dan toch een definitief plan voor woningen in het gebouw waarin 40 jaar lang Huishoudmarkt Slot was gevestigd en in een verder verleden confectiefabriek Brasz. De nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar Axel Veldboom, heeft de gemeente een gewijzigde versie gepresenteerd en daarvoor groen licht gekregen. Buurtbewoners hebben hierin een belangrijke bijdrage geleverd.