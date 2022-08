Blijdschap over werkstraf voor Enschedeër (48) voor jacht op Arnhemse politieman na Koningsdagrellen

met video ‘Reiziger’ Toon Kiel (87) met draaiorgel naar crematori­um

ENSCHEDE - De gang naar het crematorium is bijzonder. Toon Kiel, met dertien broers en drie zussen opgegroeid in een woonwagen, is begeleid door draaiorgel De Laplander. ‘Daar is de orgelman’ en het ‘Ave Maria’.... Een bijzonder slotakkoord.

13 augustus