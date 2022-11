Boa’s zoeken in vuilnis naar adressen afvaldumpers in Enschede en wij gingen mee: ‘Dit kost ze 95 euro’

MET VIDEO Prikkelge­voe­li­ge Milan heeft zwembad Aquadrome deze middag voor zichzelf

ENSCHEDE - Milan is verstandelijk beperkt en autistisch. Zwemmen bij Aquadrome is bijna onmogelijk voor de Enschedese jongen (14) omdat hij zo prikkelgevoelig is. Maar, dankzij een bijzonder initiatief, heeft Milan het recreatiebad deze vrijdag volledig voor zichzelf.

26 november