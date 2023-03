Boekhouder sluisde stiekem jarenlang 1,2 miljoen euro weg bij baas uit Enschede

indebuurt.nl Open dag bij het dieren­asiel in Enschede: dit is er te doen

In onze rubriek ‘baasje gezocht’ zetten we regelmatig asieldieren in het zonnetje. Benieuwd hoe de leefruimte van deze beestjes eruitziet? Of wil je de harige bewoners van het asiel gewoon even groeten? Dan hebben we een leuke weekendtip voor je: Dierenopvangcentrum Enschede houdt op zaterdag 1 april een open dag. Dit is het programma.