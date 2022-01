Bornse Joy Beune wint 3000 meter op NK allround, maar staat vierde in klassement na dag één

HEERENVEEN Na de eerste dag van het NK allround in Heerenveen staat Joy Beune op de vierde plaats in het algemeen klassement. De Bornse schaatsster wist zaterdag wel de 3000 meter te winnen.

Beune, uitkomend voor de formatie Jumbo-Visma, won de drie kilometer in een tijd van 4.04,51. Op de tweede plaats eindigde Merel Conijn (4.05,07), die wel het klassement aanvoert na twee afstanden. Derde is voorlopig Elisa Dul, die eerder op de dag de 500 meter had gewonnen in 39,33. Toen eindigde Conijn als derde met 39,45.

Conijn heeft zondag bij de derde afstand, de 1500 meter, 1,23 seconde voorsprong op Dul. Melissa Wijfje staat derde op 1,24. Beune moet 1,61 goedmaken op de schaatsster van Worldstream-Corendon.

Op het olympisch kwalificatietoernooi greep Conijn net naast olympische startbewijzen op de 3000 en 5000 meter. Ze werd later wel net als Wijfje als reserve geselecteerd voor de Spelen in Beijing.

Kars Jansman onderweg tijdens zijn 5000 meter op het NK allround in Heerenveen.

Kars Jansman

Bij de mannen heeft Marcel Bosker de leiding na twee afstanden. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma won de 5000 meter in 6.16,50 minuten. Daarmee maakte hij voldoende tijd goed op Louis Hollaar, die eerder op de dag de 500 meter had gewonnen in 36,09. Bosker was daarin als vijfde geëindigd in 37,22.

Kars Jansman uit Hellendoorn staat op een zevende plaats. De Jumbo-Vismarijder klokte de derde tijd op de 5000 meter: 6.18,48. Zijn sprint was te langzaam: 37.98 seconden, goed voor de twaalfde tijd.

NK sprint

Op het nationale sprintkampioenschap lijkt Jorien ter Mors niet in de buurt te kunnen komen van de medailles. De Enschedese eindigde op de eerste 500 meter als tiende (38,85). Op de 1000 meter reed ze de zesde tijd: 1.16,85.

Ireen Wüst staat na de eerste dag van de NK sprint eerste in het klassement. De 35-jarige Brabantse van Reggeborgh was met 1.15,07 verreweg de snelste op de 1000 meter. Ze maakte daarin haar opgelopen achterstand van de 500 meter, waarin ze met 38,61 als zevende was geëindigd, ruimschoots goed.

Michelle de Jong had samen met Dione Voskamp de eerste 500 meter gewonnen. Beide schaatssters eindigden in 38,15 en waren daarmee sneller dan Marrit Fledderus (38,32). De Jong eindigde met 1,16,17 als tweede op de 1000 meter, maar gaf meer dan een seconde toe op haar ploeggenote Wüst. Fledderus werd derde met 1.16,33. Voskamp viel terug in het klassement. Ze kwam slechts tot 1.17,20 en werd daarmee negende.

In het algemeen klassement heeft Wüst zondag op de tweede 500 meter 0,09 seconde voorsprong op De Jong. Haar marge op Fledderus is 0,34 seconde.

Jutta Leerdam meldde zich zaterdag af voor de NK sprint. De 23-jarige schaatsster van Worldstream-Corendon was de titelverdedigster.