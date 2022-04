Twentse advocaat: ‘De grootste bedreiging van onafhankelijke advocatuur is... de overheid’

De politiek en hoe die omgaat met de advocatuur: het schuurt in de beroepsgroep. Daarom is het een belangrijk thema in een gesprek met Carl Luttikhuis. De onafhankelijkheid van advocaten is wat hem betreft in het geding, zoveel is duidelijk. De orde van advocaten - met aan het hoofd de deken - ziet toe op het functioneren van de advocatuur, maar de Enschedese advocaat constateert dat er vanuit de politiek een behoefte bestaat om dat toezicht naar de overheid toe te trekken.