Vrouw raakt gewond na autobotsing op de Kuipersdijk in Enschede

foto's 15.000 feestgan­gers stampen ouderwets op uitver­kocht festival in Enschede: ‘Voelt of corona nooit heeft bestaan’

ENSCHEDE - Drie pijnlijke strepen gingen er door festival Hardfest in Enschede. De vierde keer, deze zaterdag, was het eindelijk scheepsrecht: 15.000 festivalbezoekers trokken richting de Universiteit Twente voor een potje ouderwets stampen. „In de stad heb je zo een mes tussen je ribben, hier heb je nergens last van.”

23 april