Zo maak je sluipwesp en koolmees tot bondgenoot tegen de jeukrups

Kind dat in brand stond op school­plein in Enschede is jongen uit groep 7: ‘Brandwon­den in gezicht en op arm’

ENSCHEDE - Het kind dat woensdagavond gewond raakte bij basisschool De Windroos in Enschede heeft brandwonden in zijn gezicht en op zijn arm, maar is buiten levensgevaar. Het gaat om een leerling van de school. Dat laat directeur Mariël Wesselink weten.

28 april