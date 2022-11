Brand in containerwoningen, kan dat ook op de UT? ‘Geen reden voor extra inspectie’

ENSCHEDE - De brand in het complex met containerwoningen in Amsterdam veroorzaakt onrust onder studenten van de UT. Dat zegt fractievoorzitter Yara Hümmels van de PvdA. Zij wil weten hoe brandveilig de containerwoningen op de UT-campus zijn.

In Amsterdam Slotervaart brandde afgelopen weekend een appartementencomplex voor statushouders af. Het complex bestond uit gestapelde containers. Er was aanvankelijk onduidelijkheid over het aantal bewoners. Dat bleken er zestig, niemand raakte gewond. Ook op het UT-terrein staan containerwoningen. Hoe brandgevaarlijk zijn die?

Brandwerende vlokken

Volgens wethouder Marc Teutelink is er op de campus alles aan gedaan om brand te voorkomen. De gemeente is tijdens de bouw zeven keer langs geweest om te kijken of alles goed verloopt. De toezichthouders hadden speciale aandacht voor de verticale schachten die als een soort kachelpijp kunnen werken. De schachten zijn daarom van de begane grond tot de vierde verdieping volgespoten met brandvertragende vlokken. En anders dan in Amsterdam is er in Enschede geen gevel voorgezet, waarachter het vuur ook omhoog kan trekken.

Er zijn brandkranen, de brandweer kan er goed bij, er zijn rookmelders, noodverlichting, open trappenhuizen en een goed aangegeven vluchtroute. Blusmiddelen zijn wettelijk niet nodig, maar misschien heeft verhuurder De Veste het toch zelf vrijwillig aangebracht. Dat weet Teutelink niet. Hij ziet geen reden voor een extra inspectie.

230 containers

Op de UT gaat het om een gebouw van 230 containers. Daar wonen nu zo’n 250 mensen. Of ze allemaal weten wat ze moeten doen bij brand, is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, zegt Teutelink. Hümmels vraagt of hij verhuurder De Veste toch wil vragen daar extra aandacht aan te besteden, „via een brief of een informatieavond voor bewoners.” Teutelink wil dat wel doen. „Ik vind het geen probleem om contact op te nemen met de verhuurder. Er zijn vluchtwegen en nooduitgangen. Maak dat nog een keer inzichtelijk voor alle bewoners. Vooral omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn.” Hümmels neemt genoegen met dit antwoord.