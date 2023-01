Brandende vuilniswagen dumpt lading in Enschede: acht ton vuilnis op parkeerplaats

met video Helm nu ook verplicht op Twentse deelscoo­ter, maar hoe hygiënisch is dat? ‘Alsof je vaatdoekje op je hoofd zet’

ENSCHEDE - Vanaf nieuwjaarsdag is het dragen van een helm wettelijk verplicht, ook tijdens deelscooterritjes in Twente. Maar hoe hygiënisch is dat eigenlijk, zo’n ‘warme helm’? „Het kan heel vervelend zijn als je roos krijgt of een andere schimmel die jeuk veroorzaakt.”

2 januari