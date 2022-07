Brandstichting bij auto in Enschede, brandweer kan op tijd ingrijpen

Salvatore M. zit vast in de Karelskamp, maar zijn huis in Glanerbrug is hij kwijt

De huurbaas van Salvatore M. uit Glanerbrug mag hem uit zijn appartement in het Dorpshuis zetten. Dat oordeelt de kantonrechter in Enschede. M. betaalde zijn huur niet en bedreigde verhuurder Üzeyir Deniz. Na het steekincident op 2 juli was voor Deniz de maat vol. „Andere bewoners leven in angst door hem.”

29 juli