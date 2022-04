Brandweer rukt uit voor lekkage bij tankstation in Enschede

ENSCHEDE - De brandweer is vrijdagmorgen rond 10:30 uur uitgerukt voor een melding bij tankstation Tango aan de Parkweg in Enschede. Na inspectie bleek het te gaan om een kleine lekkage bij één van de pompen.

Het is niet ongebruikelijk dat er kleine, inwendige lekkages van brandstof ontstaan bij de benzinepomp. Vaak komt er daardoor wat brandstof uit de pomp. Meestal melden klanten dit bij het tankstation. Woordvoerder Michael Romijn vermoedt echter dat er in dit geval rechtstreeks met de brandweer is geschakeld. Zij rukten daardoor uit en hebben de pomp schoongespoten met schuim.

Veiligheid

Volgens Romijn was die inzet in dit geval niet nodig geweest en hadden gespecialiseerde medewerkers zelf de lekkage kunnen verhelpen. „Maar zij hebben uiteraard ook gewoon het protocol gevolgd en veiligheid gaat voor alles”, licht hij desgevraagd toe. Een van de eigen medewerkers was rond het middaguur nog ter plaatse om te controleren of de andere twee pompen niet lekken. Dat was niet het geval en daar kan dus gewoon getankt worden.

Schade

Door de inzet van de brandweer, is er wel schade ontstaan. Pomp drie en vier zijn door het openbreken en de inzet van blusmiddelen daardoor tijdelijk buiten gebruik. Romijn hoopt dat deze twee pompen morgen weer in bedrijf zijn. Door het paasweekend kan dit echter iets langer duren en is het mogelijk dat het tot na de paasdagen duurt voor de twee overige pompen weer in bedrijf zijn.