Brandweer rukt uit voor woningbrand in Enschede

Dit is waarom er deze en volgende week straal­vlieg­tui­gen laag boven Twente vliegen

Minder geluidsoverlast voor omwonenden. Dat is waarom deze en volgende week een zakenvliegtuig laag over Twente scheert. Boven Twente Airport testen onderzoekers steilere manieren om te landen. Dit is beter voor de oren en het milieu.

20 juni