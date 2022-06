Broekheurne-Ring Enschede afgesloten na aanrijding, vrouw gewond

Chris kocht toen hij 18 jaar was zijn oude school, nu gaat hij er samenwonen met zijn vrouw

Nog even en dan woont Chris Verburg (24) samen met zijn toekomstige vrouw Janine van der Sterre (20) op de plek waar hij als kind leerde lezen en rekenen. Chris kocht zes jaar geleden twee lokalen van zijn oude school in Driebruggen. Na een jarenlange verbouwing is het nu bijna klaar.

