Bruisende stad, Rolf Sanchez zet Oude Markt op stelten

Buurtbewo­ners blussen beginnende autobrand in Enschede

Buurtbewoners hebben dinsdagavond een beginnende autobrand in Enschede geblust. De brandweer kreeg rond kwart over tien een melding van een brand aan de Roelof van Schevenstraat in de wijk Twekkelerveld. Een auto die daar geparkeerd stond, had vlam gevat.