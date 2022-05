Burenruzie over muurtje ettert verder: Raad van State veegt oude vergunning tuinpoortje Steenweg in Enschede van tafel

Twee maanden geleden tijdens de rechtszaak deed de hoogste bestuursrechter nog een voorstel aan de buren om er in gezamenlijk overleg uit te komen. Maar dat is niet gelukt. Om die reden komt de Raad met een einduitspraak. En die valt slecht uit voor de bouwer en eigenaar van de poort en het muurtje.

Buurman

In de uitspraak is de bestuursrechter het eens met de buurman dat de door Enschede verleende vergunning de lading niet dekt. Die eerste vergunning voorzag alleen in het aanbrengen van een dichte houten poort en niet op een uiteindelijk gebouwd open ijzeren hekwerk en twee versterkte muren. Wat er uiteindelijk is gebouwd, wijkt dermate af van de eerste vergunningaanvraag dat de buren daarvoor een geheel nieuwe vergunningsprocedure zullen moeten doorlopen.

Muur

De bezwaarmakende buurman vreest dat de muur kan omwaaien of dat er brokken steen uitvallen die op de kinderen terecht kunnen komen. Want in zijn pand zit een kinderdagopvang en lopen kinderen en ouders dagelijks pal langs de muur. Volgens de bouwer van de muur en poort is dat uitgesloten, waarbij is aangegeven dat het muurtje er al veertig jaar staat.