Burgemeester Bleker: ‘Meer inwoners van Enschede moeten het financieel beter krijgen’

Oproep duizenden Ensche­deërs aan raad: ‘Nieuwe bezems vegen de stad schoon!’

ENSCHEDE - Het vervuilde straatbeeld is een van de grote ergernissen in Enschede. Een aanpassing van het afvalinzamelingsbeleid kan daar verandering in brengen. Althans volgens duizenden Enschedeërs die een petitie van de wijkraden steunen voor onder andere het gratis ophalen van grofvuil.

16 mei