Burgemeester Enschede noemt confrontatie tussen fans ‘triest’: ‘Dit is schijnbaar hoe het gaat’

„Eigenlijk is het triest dat we bij een groot aantal wedstrijden in Europa zo met elkaar moeten omgaan. Dat er voor een kleine groep mensen zoveel uit de kast moet worden gehaald. Dat vergt heel veel organisatie en is niet zoals het zou moeten. Maar dit is schijnbaar hoe het gaat.”

De Enschedese burgemeester Roelof Bleker besloot donderdag tot een noodbevel, waarin werd opgenomen dat de 32 Italiaanse fans die in het Intercity-hotel verbleven en het woensdagavond met fans van FC Twente aan de stok hadden gehad, niet naar de wedstrijd mochten. Een keuze die hij maakte na overleg met het Openbaar Ministerie, politie en de eigen juristen.

Niet gearresteerd

Donderdag werden ze om half twee, voor het oog van vele Enschedeërs en onder begeleiding van politie, met een bus naar het arrestantencomplex in Borne gereden. Ze zijn niet gearresteerd en worden ook niet vastgehouden; nadat ze aangaven dat ze zich aan het noodbevel zouden houden - de fans mochten niet in Enschede en in de buurt van het stadion komen, anders zouden we worden gearresteerd - mochten ze, nog voor de wedstrijd begon, weer gaan. Waar ze daarna heen gingen, is bij de politiewoordvoerder niet bekend.

Waakzaam

De confrontatie woensdagavond maakte dat Bleker donderdag een noodverordening voor de binnenstad afkondigde. Supporters van Fiorentina waren er niet langer welkom, ook al omdat er signalen waren dat er meer harde kern uit Italië (150 man) op komst was en 50 fans van Schalke 04 hadden aangekondigd om hun ‘vrienden’ uit Enschede te komen helpen. Bleker: „We waren waakzaam en wilden gastvrij zijn, maar vandaag (donderdag, red.) zijn we dat niet meer voor de Italianen.”

Vanuit het stadion betreurt Bleker de ‘afgesproken knokpartij’. Over het politieoptreden geen onvertogen woord. „Ik denk niet dat het heel veel sneller had gekund, ze waren binnen een paar minuten ter plekke.” De rust was ook snel weergekeerd, geeft hij aan. „Studenten hebben kunnen feesten, de stad heeft gewoon door kunnen functioneren.”

