Buurman FunZone: officieel niet op de hoogte van komst vluchtelingen

De gemeente heeft gisteren bij alle woningen en bedrijven rondom de Twentehallen een brief bezorgd over de komst van de vluchtelingen en ze uitgenodigd voor de informatieavond donderdag. „We hebben die brief niet en zijn er dan dus ook niet bij.” Van Eck spreekt vanuit de hoofdvestiging in Waalwijk, maar is wel op de hoogte van het voornemen van de gemeente. „Ons personeel heeft het wel opgevangen, ze wonen in Enschede en hebben het nieuwsbericht doorgeappt. De reacties daarop zijn veelzeggend.”