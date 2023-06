Buurt kijkt niet op van steekpartij in Glanerbrug: ‘Die mensen zorgen altijd al voor overlast’

Slavernij en uitbuiting: de keerzijde van de vroege Twentse textielin­du­strie

Slavernij was lange tijd essentieel voor de groei en het voortbestaan van de Europese katoenindustrie. Ook in de Twentse textielnijverheid van de 19de eeuw werd gewerkt met Georgia- en Lousiana-katoen, afkomstig van Amerikaanse plantages die tot 1865 draaiden op slavenarbeid. Via ontelbare handen kwamen de Twentse katoentjes uiteindelijk terecht in Nederlands-Indië.